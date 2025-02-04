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12:08, 4 февраля 2025Спорт

Доминиканский новичок тульского «Арсенала» назвал главные ассоциации с Россией

Новичок тульского «Арсенала» Рейес: Россия ассоциируется с запасами золота
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Эдарлин Рейес

Эдарлин Рейес. Кадр: DuoMedio RD / YouTube

Доминиканский новичок тульского «Арсенала» Эдарлин Рейес назвал главные ассоциации с Россией. Его слова приводит Metaratings.

Игрок признался, что не очень много знает о стране. «Но в первую очередь знаю, что это самая большая страна в мире. Также, насколько мне известно, Россия — одна из самых богатых в мире стран по запасам золота», — заявил футболист.

Ранее парагвайский защитник «Спартака» Алексис Дуарте назвал самое красивое место в Москве. По его мнению, это Красная площадь.

27-летний Рейс перешел в «Арсенал», выступающий в Первом дивизионе, 12 января. Его предыдущим клубом был казахстанский «Елимай».

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