Китай прокомментировал ответные меры на пошлины США

Посольство КНР: Меры Китая в ответ на пошлины США полностью справедливы

Меры Китая в ответ на пошлины США полностью справедливы и обоснованны. Данное заявление опубликовало на своем сайте посольство КНР в Вашингтоне.

«В соответствии с соответствующими законами, нормативными актами и основными принципами международного права, Китай принял необходимые ответные меры, которые являются полностью справедливыми и обоснованными», — говорится в комментарии.

В китайском диппредставительстве отметили, что одностороннее введение тарифов США серьезно нарушает правила ВТО и носит подлый характер.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон может ввести дополнительные меры против Китая. Уточняется, что американская администрация уже анонсировала введение импортных пошлин на китайские товары.