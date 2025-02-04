В Калининграде возник стихийный мемориал в память о семилетнем мальчике. Отчим забил его до смерти, а мать помогла утопить тело

В Калининграде возник стихийный мемориал в память об убитом отчимом мальчике

На площади Победы в Калининграде жители организовали стихийный мемориал в память о семилетнем мальчике Даниле, убитом в Черняховске Калининградской области. Люди приносят цветы и игрушки к Триумфальной колонне.

У колонны на площади разместили фотографии мальчика, там появились лампадки и детские игрушки, жители приносят цветы. Аналогичный мемориал появился и в Черняховске, где цветы несут к памятнику Барклаю-де-Толли, а также в Светлогорске, Гусеве, в Пионерском и в Гвардейске.

«Наш город потрясла ужасная трагедия. Найден мертвым... мальчик, пропавший несколько дней назад. Эта новость отозвалась болью в сердцах каждого жителя нашего региона, кто до последнего надеялся на благополучный исход поисков», — заявил глава администрации Черняховска Сергей Булычев. Он также поблагодарил всех, кто принимал участие в поисках ребенка.

Сообщение об исчезновении ребенка поступило от его матери. Как выяснилось позднее, ребенка забил до смерти отчим, а тело сбросил в водоем. Мальчика нашли в болоте после того, как отчим сам показал следователям место сокрытия тела.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Мать помогала утопить тело

По информации Telegram-канала Shot, 1 февраля 42-летний отчим до смерти избил мальчика на глазах у его матери, после чего супруги вместе вынесли тело ребенка в мусорном пакете и сбросили в водоем недалеко от дома, предварительно набив кирпичами.

По данным следствия, вечером в квартире по месту жительства мужчина избил мальчика, а утром обнаружил, что ребенок не подает признаков жизни. Мужчина убедил жену замаскировать убийство под исчезновение ребенка. Утром 3 февраля она обратилась в полицию и заявила о пропаже сына, выдумав версию, что ребенок ушел на улицу, когда его отругали за плохое поведение и пригрозили детдомом. При этом мать с отчимом принимали активное участие в поисках и играли роли безутешных родителей.

Во время одного из допросов мать призналась, что сына убил отчим. Тот признался в содеянном только после того, как его проверили на полиграфе. Также известно, что мужчина ранее к уголовной ответственности не привлекался. Его уже задержали. Мать же подозревается в укрывательстве преступления. Отмечается, что семья на профилактическом учете не состояла.

Отчим мог избивать и старшую сестру убитого мальчика

По данным Shot, старшую сестру убитого Данила недавно госпитализировали в больницу с переломом ключицы. По предварительным данным, ее тоже избил отчим.

Также издание сообщает, что мать убитого ребенка Анастасия работала в пункте выдачи заказов маркетплейса, а отчим был дальнобойщиком. Семья долгое время считалась благополучной, женщина собиралась родить третьего ребенка, но на четвертом месяце беременности случился выкидыш.

Это могло стать причиной дальнейших срывов на детях: мать начала поднимать руку на 12-летнюю дочку и 7-летнего сына. Позже к избиениям подключился отчим Сергей. Близкие семьи рассказали, что однажды мужчина схватил провод от зарядки и отшлепал мальчика за то, что тот якобы взял его деньги. Бывший муж Анастасии и биологический отец Данила якобы собирался забрать детей к себе и много работал, чтобы скопить деньги на жилье.