Россиянам назвали способы вложить деньги

Турлов: В 2025 году лучше вложиться в долги корпораций и высокодоходные депозиты

В 2025 году чтобы не потерять деньги, а заработать, нужно осмотрительно подходить к инвестициям, так как спокойствия на финансовых рынках «не будет нигде». Наиболее выгодные способы вложить деньги назвал российский и казахстанский предприниматель, основатель и CEO Freedom Holding Corp Тимур Турлов (комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру»).

В подкасте Александра Соколовского долларовый миллиардер заявил, что в условиях быстрого обесценения денег попытка держать их в государственных ценных бумагах или низкодоходных банковских вкладах — плохая стратегия, которая может привести к убыткам.

«Спокойствия не будет нигде. Те, кто захотят получить максимум спокойствия, окажутся самыми уязвимыми. Потому что мы проходим через эпоху достаточно высокой инфляции. Она характерна для больших изменений», — пояснил он.

По мнению Турлова, есть два рациональных способа вкладывать деньги: доля и долг, акции и облигации в разных формах. Для тех, у кого есть подушка ликвидности, ее лучше держать в банке на депозите, ставка по которому опережает или хотя бы конкурирует с инфляцией.

«Также я бы смотрел на корпоративный долг прибыльных и больших корпораций. Я бы какую-то часть денег положил бы в долги корпорации, особенно на развивающихся рынках», — добавил он.

Как показало исследование «Группы Ренессанс Страхование», главной финансовой целью на 2025 год граждан почти половина россиян называет закрытие ипотеки и кредитов. Почти половина (56 процентов) россиян не ставили себе финансовых целей на предстоящий год. Из числа прочих, каждый четвертый намерен съездить в отпуск (24 процента), каждый пятый — провести ремонт в доме (22 процента), каждый седьмой — вложить деньги в образование (15 процентов). 10 процентов из поставивших финансовые цели респондентов рассматривают покупку недвижимости, а 4 процента собираются переехать.