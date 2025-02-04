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14:15, 4 февраля 2025Путешествия

Россияне потратили миллион на спасение дочери от ампутации после отпуска на Мальдивах

aif.ru: Россияне потратили миллион, чтобы спасти дочь от ампутации после отпуска
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Ibrahim Mohamed / Unsplash

Российские туристы отправились в отпуск на Мальдивские острова, сбежали оттуда на третий день и потратили миллион, чтобы спасти дочь от ампутации. Историей семьи поделилось издание aif.ru.

Ирина и Рустам поехали на люксовый курорт с десятилетним сыном и четырехлетней дочерью. Дорогой отдых был россиянам не по карману, но они решили оплатить его кредитной картой, а по возвращении начать экономить.

Туристы летели в Мале с пересадкой в Эмиратах, а затем 40 минут добиралась на катере до острова-отеля. Дорога утомила взрослых и детей, однако на второй день отдыхающих ждал еще более неприятный сюрприз.

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Когда дети играли в салки возле виллы, на которой жили россияне, мальчик сильно прищемил девочке палец дверью. «Мы не сразу поняли, откуда такой нечеловеческий крик, а когда разжали дверь, палец у дочки был уже темно-фиолетового цвета, весь в крови», — рассказала Ирина.

Оказалось, что врач был один на четыре острова, и приехал он только к вечеру. У медика не было лекарств и инструментов, он лишь посоветовал девочке не мочить палец и менять повязки. Ночью у ребенка поднялась температура, и родители решили поехать в больницу Мале. Катер обошелся в 40 тысяч рублей.

«От вида местного госпиталя у меня к горлу подкатила тошнота. Весь коридор в больных, некоторые прям в крови, все сидят и ждут, прием ведется за ширмой, тут же снуют люди», — рассказала мать девочки.

В столичной клинике россиянам дали мазь с антибиотиком и отправили обратно в отель. Тем временем состояние девочки ухудшалось, рука опухла и горела, а жар сбить не удавалось. Тогда родители решили лететь домой — билеты обошлись в миллион рублей, их пришлось тоже купить в кредит.

В Москве выяснилось, что четырехлетняя россиянка могла лишиться пальца, если бы семья вовремя не вернулась. Российские врачи провели ей операцию и сохранили руку целой. По словам Ирины и Рустама, двухмиллионный долг банку они будут выплачивать еще долго.

Ранее в Альпах лыжник попал под лавину и пролетел сотни метров по склону. Ему удалось спастись благодаря одному приспособлению.

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