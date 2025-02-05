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17:21, 5 февраля 2025Экономика

Дом россиян превратился в парилку

В Улан-Удэ многоквартирный дом превратился в парилку из-за аварии
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Кадр: Telegram-канал « Про Бурятию/UlanMedia.ru»

В Улан-Удэ многоквартирный дом превратился в парилку из-за аварии. Об этом сообщает газета «Номер Один».

Инцидент произошел на улице Калашникова, 17. Коммунальщики больше недели не могут устранить неисправность на теплосети, из-за которой горячая вода хлынула в подвал дома. В результате влажность в квартирах достигла 97 процентов, от нее страдают жильцы квартир на первом этаже и сотрудники расположенной там аптеки. В помещениях набухли дверные проемы, сами двери и потолки.

Коммунальщики пытались откачать воду из тепловой камеры, но у них ничего не вышло. «Мы видим, что у них не получилось. Если вчера трубы были еще видны, то сегодня они снова скрылись под водой», — рассказал заместитель председателя по жилищно-коммунальному комплексу Комитета городского хозяйства мэрии Улан-Удэ Андрей Ронский.

Комитет городского хозяйства заверил, что держит ситуацию на контроле, а мэр города Игорь Шутенков пообещал помочь пострадавшим возместить ущерб от коммунальной аварии.

Ранее жильцы многоквартирного дома в Тюмени организовали парилку на чердаке. По информации ведомства, собственники двух квартир на верхних этажах сделали перепланировку, в ходе которой снесли межквартирную стену и обустроили на чердаке дополнительную комнату и сауну.

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