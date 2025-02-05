В Федерации шахмат России оценили призыв Карлсена к Дворковичу оставить пост главы ФИДЕ

В Федерации шахмат России назвали конфликт Карлсена и Дворковича неправильным

Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев оценил призыв шестнадцатого чемпиона мира по шахматам норвежца Магнуса Карлсена к главе Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадию Дворковичу оставить пост президента организации. Его слова приводит НСН.

«Политики здесь ноль, это исключительно коммерческая история», — заявил Ткачев. Он назвал неправильным конфликт, так как звание чемпиона мира принадлежит ФИДЕ.

Ранее Карлсен призвал Дворковича подать в отставку. По его словам, тот должен оставить пост из-за отсутствия соглашения между федерацией и организаторами турниров Freestyle Chess по поводу проведения чемпионатов мира.

В ответ Дворкович заявил, что не собирается уходить в отставку. По его мнению, Карлсен неправильно интерпретирует некоторые дискуссии.