Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Белинда Бенчич
2:0
Завершен
Вероника Кудерметова
Абу-Даби
Анастасия Павлюченкова
0:0
1-й сет
live
Магда Линетт
Абу-Даби
Трактор
4:2
Перерыв
live
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Зенит
Сегодня
19:30 (Мск)
Енисей
Единая лига ВТБ|Регулярный чемпионат
Маттия Беллуччи
Сегодня
21:30 (Мск)
Даниил Медведев
Роттердам
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
03:00 (Мск)
Бостон Брюинз
НХЛ — регулярный чемпионат
18:17, 5 февраля 2025Спорт

В Федерации шахмат России оценили призыв Карлсена к Дворковичу оставить пост главы ФИДЕ

В Федерации шахмат России назвали конфликт Карлсена и Дворковича неправильным
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Магнус Карлсен

Магнус Карлсен. Фото: Dipayan Bose / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев оценил призыв шестнадцатого чемпиона мира по шахматам норвежца Магнуса Карлсена к главе Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадию Дворковичу оставить пост президента организации. Его слова приводит НСН.

«Политики здесь ноль, это исключительно коммерческая история», — заявил Ткачев. Он назвал неправильным конфликт, так как звание чемпиона мира принадлежит ФИДЕ.

Ранее Карлсен призвал Дворковича подать в отставку. По его словам, тот должен оставить пост из-за отсутствия соглашения между федерацией и организаторами турниров Freestyle Chess по поводу проведения чемпионатов мира.

В ответ Дворкович заявил, что не собирается уходить в отставку. По его мнению, Карлсен неправильно интерпретирует некоторые дискуссии.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Алиев выделил миллион долларов Украине

      Схваченных ФСБ в Крыму членов террористической ячейки «Хизб ут-Тахрир» арестовали

      Маск назвал себя технической поддержкой Белого дома

      Захарова дала совет США из-за желания получить компенсации от Украины

      В Федерации шахмат России оценили призыв Карлсена к Дворковичу оставить пост главы ФИДЕ

      Познер раскритиковал идею запретить в России продажу алкоголя до 21 года

      Вероятность повышения ключевой ставки в России в феврале оценили

      Россиянин попал под дело о госизмене за покупку лекарств для украинской организации

      Путин внес на ратификацию договор с Белоруссией о гарантиях безопасности

      Концерт Дианы Арбениной потребовали отменить

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше