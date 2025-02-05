В «Вашингтоне» оценили гол Овечкина за 0,1 секунды до конца матча

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталс» Спенсер Карбери оценил шайбу форварда Александра Овечкина в матче с «Флоридой Пантерз», которую он забросил за 0,1 секунды до конца игры. Его слова приводятся на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«В истинной манере Овечкина, за 0,1 до конца», — высказался тренер.
Домашняя для столичного клуба встреча завершилась со счетом 6:3. Шайба стала для Овечкина 878-й в карьере НХЛ. Гол позволил хоккеисту сократить отставание от рекорда результативности в НХЛ, принадлежащего канадцу Уэйну Гретцки, до 16 очков.
Позднее НХЛ вновь обновила прогноз по дате рекорда российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» по количеству голов в регулярных чемпионатах. В среднем Овечкин в текущем сезоне забивает 0,68 гола за игру. НХЛ спрогнозировала, что он побьет рекорд Гретцки 10 апреля 2025-го. В этот день состоится домашний матч «Вашингтона» с «Каролиной Харрикейнс».