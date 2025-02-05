В «Вашингтоне» оценили гол Овечкина за 0,1 секунды до конца матча

Главный тренер «Вашингтона» назвал гол за 0,1 до конца матча манерой Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталс» Спенсер Карбери оценил шайбу форварда Александра Овечкина в матче с «Флоридой Пантерз», которую он забросил за 0,1 секунды до конца игры. Его слова приводятся на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«В истинной манере Овечкина, за 0,1 до конца», — высказался тренер.

Домашняя для столичного клуба встреча завершилась со счетом 6:3. Шайба стала для Овечкина 878-й в карьере НХЛ. Гол позволил хоккеисту сократить отставание от рекорда результативности в НХЛ, принадлежащего канадцу Уэйну Гретцки, до 16 очков.

Позднее НХЛ вновь обновила прогноз по дате рекорда российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» по количеству голов в регулярных чемпионатах. В среднем Овечкин в текущем сезоне забивает 0,68 гола за игру. НХЛ спрогнозировала, что он побьет рекорд Гретцки 10 апреля 2025-го. В этот день состоится домашний матч «Вашингтона» с «Каролиной Харрикейнс».