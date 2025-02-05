Зеленский назвал выгоду для России от вступления Украины в НАТО

Зеленский: Членство Украины в НАТО является гарантией ненападения на Россию

Членство Украины в Организации Североатлантического договора (НАТО) является гарантией ненападения Киева на Россию. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, запись которого доступна на YouTube.

«Даже для России членство Украины в НАТО является гарантией того, что мы не будем стремиться отомстить военным путем», — высказался политик.

Зеленский назвал вступление Киева в альянс якобы выгодным и стабильным решением для всех, включая Россию. При этом он заявил о готовности урегулировать конфликт на Украине дипломатическим путем. По словам политика, украинские власти хотели вступить в НАТО исключительно ради безопасности страны.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо исключил присоединение Украины к НАТО. По его мнению, у страны будут и огромные проблемы с вступлением в Европейский союз.