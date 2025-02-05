Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:25, 5 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский назвал выгоду для России от вступления Украины в НАТО

Зеленский: Членство Украины в НАТО является гарантией ненападения на Россию
Юрий Леонов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Членство Украины в Организации Североатлантического договора (НАТО) является гарантией ненападения Киева на Россию. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, запись которого доступна на YouTube.

«Даже для России членство Украины в НАТО является гарантией того, что мы не будем стремиться отомстить военным путем», — высказался политик.

Зеленский назвал вступление Киева в альянс якобы выгодным и стабильным решением для всех, включая Россию. При этом он заявил о готовности урегулировать конфликт на Украине дипломатическим путем. По словам политика, украинские власти хотели вступить в НАТО исключительно ради безопасности страны.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо исключил присоединение Украины к НАТО. По его мнению, у страны будут и огромные проблемы с вступлением в Европейский союз.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Сотрудники Маска нагрянули с обысками в USAID и попытались вскрыть секретную комнату. Что они там нашли?

      Зеленский назвал освобождение территорий условием для переговоров с Россией

      Валиева не вернула отнятые у нее за допинг медали

      В России допустили передачу Киеву лазерного оружия

      Жительница Ялты пойдет под суд по делу о госизмене за финансирование ВСУ

      Раскрыт пол будущего ребенка Александра Петрова

      Джулия Фокс снялась в прозрачном платье без нижнего белья

      В МИД усомнились в изменении политики США после приостановки работы USAID

      Зеленский признал неспособность ВСУ отвоевать занятые Россией территории

      Российский военный раскрыл содержимое найденных в Курской области документов ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше