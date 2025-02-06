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НХЛ — регулярный чемпионат
10:22, 6 февраля 2025Спорт

Буре рассказал об отстаивании допуска России перед IIHF

Буре: Мы будем обжаловать вердикт IIHF о недопуске на чемпионат мира 2026 года
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Призер Олимпийских игр в составе сборной России Павел Буре рассказал об отстаивании допуска России на турниры перед Международной федерацией хоккея (IIHF). Его слова приводит «Матч ТВ».

Буре заявил, что ему удалось несколько раз выступить на заседании, объясняя позицию России и свое личное мнение. Он предложил решить все вопросы безопасности, которые называются IIHF основной причиной отстранения, за счет российской стороны.

«Я эту позицию озвучил — и приводил много примеров. Что у нас в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) выступает более 50 игроков. Что недавно на чемпионат мира в Венгрию допускали пловцов… Я объяснял, что не вижу здесь никаких тревог по поводу безопасности: "Но если вы видите проблемы, то мы оплатим эту безопасность"», — отметил Буре.

Он подчеркнул, что российская сторона будет обжаловать вердикт IIHF о недопуске на чемпионат мира — 2026. Апелляция будет подана до 20 мая 2025 года. «Все ожидают положительного решения от главных политиков мира. Когда пойдет сдвиг в политике, тогда он случится и в хоккее», — добавил Буре.

Российские хоккеисты не принимают участия в международных турнирах с конца февраля 2022 года. Последним крупным соревнованием для россиян были Олимпийские игры — 2022, где команда завоевала серебряные медали.

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