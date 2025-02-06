Появились кадры из атакованной восемью беспилотниками Ростовской области

В сети появились кадры из атакованной семью беспилотников Ростовской области

В сети появились кадры из Ростовской области, которая в ночь на четверг, 6 февраля, подверглась атаки восьми беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Telegram-канал Don Mash.

На кадрах слышен звук жужжания мотора беспилотного летательного аппарата, который пролетает мимо. Взрывов и других громких звуков на видео нет.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь ранее сообщал, что силы ПВО сбили дроны в двух городах и трех районах. БПЛА перехватили в Каменске, Донецке, Каменском, Миллеровском и Чертковском районах.

По данным Минобороны, над Ростовской областью сбили восемь беспилотников. Еще шесть перехватили Краснодарским краем и один над Астраханской области, а также 13 БПЛА сбили над Азовским морем.