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07:59, 6 февраля 2025Россия

Появились кадры из атакованной восемью беспилотниками Ростовской области

В сети появились кадры из атакованной семью беспилотников Ростовской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетВзрывы в Ростовской области

В сети появились кадры из Ростовской области, которая в ночь на четверг, 6 февраля, подверглась атаки восьми беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Telegram-канал Don Mash.

На кадрах слышен звук жужжания мотора беспилотного летательного аппарата, который пролетает мимо. Взрывов и других громких звуков на видео нет.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь ранее сообщал, что силы ПВО сбили дроны в двух городах и трех районах. БПЛА перехватили в Каменске, Донецке, Каменском, Миллеровском и Чертковском районах.

По данным Минобороны, над Ростовской областью сбили восемь беспилотников. Еще шесть перехватили Краснодарским краем и один над Астраханской области, а также 13 БПЛА сбили над Азовским морем.

ЖЗЛ
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