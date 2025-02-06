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09:25, 6 февраля 2025Спорт

Российскую олимпийскую чемпионку госпитализировали из-за опухоли мозга

Mash: Олимпийскую чемпионку Мастеркову госпитализировали из-за опухоли мозга
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Двукратную олимпийскую чемпионку по легкой атлетике Светлану Мастеркову госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, у 57-летней спортсменки диагностировали агрессивную злокачественную опухоль мозга. Отмечается, что ей ввели внутривенно противоопухолевые препараты и отпустили домой с условием наблюдения у онколога. Состояние Мастерковой оценивается как удовлетворительное.

Летом 2024 года Мастеркова уже попадала в больницу. Тогда ее госпитализировали с подозрением на инсульт, который не подтвердился, но обнаружилась опухоль в голове.

По данным Mash, позднее опухоль удалили микрохирургическим путем. Кроме того, Мастеркова прошла несколько курсов химиотерапии. Из-за этого у нее начались проблемы со зрением, сердечно-сосудистой системой и суставами.

Мастеркова — двукратная олимпийская чемпионка 1996 года на дистанциях 800 и 1500 метров. Также в ее активе золотые медали чемпионата мира-1999 и чемпионата Европы-1998 на дистанции 1500 метров.

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