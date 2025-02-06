Тарасова усомнилась в способности Валиевой заплатить штраф за отклоненную апелляцию

Тарасова о штрафе Валиевой за неудачную апелляцию: Откуда она возьмет деньги?

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на решение Федерального верховного суда Швейцарии обязать российскую фигуристку Камилу Валиеву выплатить штраф за отклоненную апелляцию. Ее слова приводит РИА Новости

Она усомнилась в способности спортсменки выплатить штраф. «Откуда она возьмет 8 тысяч франков? Не знаю, за что она будет платить. Я не в курсе дела», — заявила Тарасова.

Ранее швейцарский суд отклонил апелляцию Валиевой на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о четырехлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Ее обязали выплатить компенсацию Всемирному антидопинговому агентству и Международному союзу конькобежцев.

В пересчете на рубли штраф Валиевой составляет около 870 тысяч. В январе этого года сообщалось, что за один рекламный пост в соцсетях фигуристка зарабатывает от 450 тысяч до 1 миллиона рублей.