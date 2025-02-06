Валиевой выставили штраф за неудачную апелляцию

С Валиевой хотят взыскать тысячи франков за неудачную апелляцию

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пытается связаться с представителями российской фигуристки Камилы Валиевой по вопросу штрафа в связи с отклоненной апелляцией в Верховный суд Швейцарии. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в прошлом году апелляция Валиевой на решение Спортивного арбитражного суда о ее четырехлетней дисквалификации за нарушение правил антидопинга отклонил Федеральный верховный суд Швейцарии. Согласно решению, спортсменка должна выплатить компенсацию в размере восьми тысяч швейцарских франков Международному союзу конькобежцев и WADA.

Ранее сообщалось, что Валиева не вернула отнятые у нее за допинг медали. Золото чемпионата Европы должно перейти россиянке Анне Щербаковой. Титул чемпионки России-2022 должна получить Александра Трусова. Кроме того, Валиева должна вернуть медали еще двух чемпионатов России, а также трех этапов и одного финала Гран-при страны.