Названы заработки Загитовой и Валиевой за рекламу в соцсетях

Фигуристки Загитова и Валиева получают до миллиона рублей за рекламу в соцсетях

РИА Новости провели исследование на тему того, сколько российские фигуристы зарабатывают за рекламные посты в социальных сетях.

Выяснилось, что самой высокооплачиваемой спортсменкой стала Александра Трусова, чей пост оценивается в два миллиона рублей. Алина Загитова за рекламный пост получает от 500 тысяч до более 1 миллиона рублей, а Камила Валиева — от 450 тысяч до 1 миллиона.

Трусова является серебряной призеркой Игр-2020. Также она взяла золото чемпионата страны, серебро и бронзу чемпионатов Европы. Кроме того, в активе спортсменки две победы на юниорских чемпионатах мира и третье место взрослого мирового первенства.

Загитова — единственная в истории России фигуристка-одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она выиграла Олимпиаду в 2018 году, стала чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В 2019-м она приостановила карьеру, сосредоточившись на работе телеведущей.