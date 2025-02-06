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16:45, 6 февраля 2025Путешествия

Туриста арестовали в аэропорту Таиланда из-за одного предмета в багаже

The Phuket News: Туриста арестовали в аэропорту Таиланда из-за пули в багаже
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Туриста из Турции арестовали в аэропорту Таиланда из-за одного запрещенного предмета в багаже. Об этом сообщило издание The Phuket News.

3 февраля 29-летний мужчина собирался лететь с Пхукета в Куала-Лумпур, Малайзия, самолетом авиакомпании Malaysia Airlines. Во время рентгеновского осмотра его чемодана сотрудники службы безопасности заметили там подозрительную вещь.

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При более тщательном досмотре выяснилось, что в кармане куртки турка лежала боевая пуля. Мужчина подтвердил, что одежда принадлежит ему, однако свою причастность к пуле он отрицал.

Иностранца доставили в полицейский участок и поместили под стражу. Ему предъявили обвинения в незаконном хранении боеприпасов.

В январе у прилетевшей из Индии россиянки в багаже нашли радиоактивный песок. Уровень излучения превышал допустимый в 15 раз.

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