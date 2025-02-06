В России оценили двойные стандарты в футболе из-за Израиля

Советник главы РФС Сорокин: Израилю все сошло с рук, Россия оказалась в изоляции

Советник главы Российского футбольного союза (РФС) Алексей Сорокин оценил двойные стандарты в отношении стран в спорте. Его слова приводят «Известия».

Сорокин привел пример России и Израиля. «Израилю все, что он сделал, сошло с рук, а мы почему-то оказались в изоляции. Здесь такой клубок взаимоотношений и противоречий, что в двух словах всего не опишешь», — заявил Сорокин.

Осенью 2024-го стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) решила не отстранять сборную Израиля от международных соревнований. Федерация ответила отказом на запрос Палестинской футбольной ассоциации.

Сборные России отстранены от международных турниров после начала спецоперации на Украине. Израильские команды продолжают выступление в соревнованиях, несмотря на проведение военной операции в Палестине.