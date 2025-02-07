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11:07, 7 февраля 2025Интернет и СМИ

Бывший знаток «Что? Где? Когда?» отреагировал на внесение в список террористов

Бывший знаток «ЧГК» Аскеров назвал странным внесение его в список террористов
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Бывший знаток телеигры «Что? Где? Когда?» («ЧГК») Ровшан Аскеров (внесен Минюстом в реестр иноагентов; включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) назвал странным решение включить его в перечень террористов. На эту тему он высказался в эфире канала «Дождь» (внесен Минюстом в реестр иноагентов; признан нежелательной организацией в России), запись опубликована на YouTube.

Бывший знаток заявил, что не знает, почему его добавили в перечень террористов и экстремистов. Вместе с тем Аскеров предположил, что причиной такой меры могло послужить недавнее видео на его YouTube-канале, в котором он резко высказался в адрес президента России Владимира Путина.

Звезду «ЧГК» включили в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга в конце января. Перед этим суд оштрафовал его на 50 тысяч рублей за нарушение правил деятельности иностранного агента.

В мае 2022 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Аскерова по делу о реабилитации нацизма. Перед этим МВД России объявило его в розыск.

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