Депутат Фетисов назвал глупостью критику присутствия спортсменов в Госдуме

Двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира Вячеслав Фетисов раскритиковал противников присутствия спортсменов в Госдуме. Его слова приводит РИА Новости.

«Многие начинают говорить: "Что делают спортсмены в Госдуме?" Для нашей страны спорт является государственной политикой. Многое делается для воспитания детей, патриотизма. Кто, как не спортсмены, должны эту тему в парламенте обсуждать, продвигать и защищать?» — заявил Фетисов. Он назвал критику работы спортсменов в Госдуме глупостью.

В состав Госдумы восьмого созыва входит ряд титулованных отечественных спортсменов. Среди них, помимо Фетисова, — трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, чемпион мира по биатлону Антон Шипулин.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила работу спортсменов в Госдуме. По словам специалиста, она ее не ощущает.