Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ростов
1:2
Завершен
Зенит
Winline Зимний Кубок РПЛ|Группа B
Динамо М
0:1
Завершен
Спартак М
Winline Зимний Кубок РПЛ|Группа A
Бавария
0:0
1-й тайм
live
Вердер
Германия — Бундеслига|21-й тур
Комо
0:0
1-й тайм
live
Ювентус
Италия — Серия А|24-й тур
Манчестер Юнайтед
Сегодня
23:00 (Мск)
Лестер Сити
Кубок Англии|1/16 финала
ПСЖ
Сегодня
23:05 (Мск)
Монако
Франция — Лига 1|21-й тур
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
03:00 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ — регулярный чемпионат
22:31, 7 февраля 2025Спорт

Фетисов раскритиковал противников присутствия спортсменов в Госдуме

Депутат Фетисов назвал глупостью критику присутствия спортсменов в Госдуме
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Вячеслав Фетисов

Вячеслав Фетисов. Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира Вячеслав Фетисов раскритиковал противников присутствия спортсменов в Госдуме. Его слова приводит РИА Новости.

«Многие начинают говорить: "Что делают спортсмены в Госдуме?" Для нашей страны спорт является государственной политикой. Многое делается для воспитания детей, патриотизма. Кто, как не спортсмены, должны эту тему в парламенте обсуждать, продвигать и защищать?» — заявил Фетисов. Он назвал критику работы спортсменов в Госдуме глупостью.

В состав Госдумы восьмого созыва входит ряд титулованных отечественных спортсменов. Среди них, помимо Фетисова, — трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, чемпион мира по биатлону Антон Шипулин.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила работу спортсменов в Госдуме. По словам специалиста, она ее не ощущает.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп поставил Зеленскому ультиматум

      Российским бойцам в зоне СВО пытались направить заминированные FPV-очки

      Над российским регионом за час сбили три украинских беспилотника

      Зеленский отказался отдавать Трампу ресурсы Украины

      Фетисов раскритиковал противников присутствия спортсменов в Госдуме

      Жителям российского города пришлось отстаивать право на душ в суде

      В Киеве произошли взрывы

      Российский военный рассказал о жестокой мести ВСУ в Русском Поречном

      Трамп анонсировал проверки других агентств после USAID

      Арбитражный суд Москвы запретил Google судиться в Калифорнии по иску RT

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше