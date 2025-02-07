Транзит российской нефти через Украину снизился

«Ведомости»: Поставки российской нефти в ЕС через Украину снизились на 15 %

Транзит российской нефти в страны Евросоюза (ЕС) через территорию Украины снизился на 15 процентов. Об этом со ссылкой на знакомые со статистикой Минэнерго источники сообщает газета «Ведомости»

По итогам 2024 года объем поставок упал до 11,5 миллиона тонн. Основными покупателями стали Венгрия, на которую пришлось 42 процента от прокачки (4,8 миллиона тонн), Словакия 4 миллиона тонн, минус 13 процентов год к году) и Чехия (2,7 миллиона тонн, объемы транзита упали в полтора раза).

Транзит сырья ведется по экспортному трубопроводу «Дружба», который разделяется на две ветки на территории Белоруссии. Северная идет через Польшу в Германию (с 2023 года по ней поставляется только сырье из Казахстана), а южная — через Украину (обеспечивает нефтью Венгрию, Словакию и Чехию).

Институт энергетики и финансов (ИЭФ) предположил, что в 2025 году объемы поставок российской нефти в европейские страны по трубопроводу «Дружба» сократятся. Эксперты допускают спад на фоне отказа Чехии от российского сырья в июле 2025 года. В итоге суммарные объемы экспорта российского сырья по этому трубопроводу могут упасть до 10 миллионов тонн.

Чехия увеличит поставки нефти в обход России по нефтепроводу TAL Трансальпийскому нефтепроводу, который проходит от Северо-Восточной Италии до Южной Германии, со второго квартала 2025 года. О намерениях европейской страны заявил премьер-министр Петр Фиала, по его словам, прокачка нефти по TAL позволит добиться долгожданного освобождения от «шантажа Москвы», однако окончательно обрывать связи Прага пока не спешит.

В январе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев не планирует останавливать транзит нефти по «Дружбе» в сторону европейских стран. По его словам, такие действия стали бы прямым нарушением украинских договоренностей с Евросоюзом, в том числе Соглашения об ассоциации с ЕС.