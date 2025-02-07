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21:18, 7 февраля 2025Мир

Захарова предупредила Францию об умении России отвечать на угрозы

Захарова: Россия умеет отвечать на угрозы Франции в адрес журналистов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Франция продолжает запугивать российских журналистов, рассказывая о каких-то «мерах воздействия», но Россия умеет отвечать. Об этом рассказала РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Они должны понимать, что мы умеем отвечать», — предупредила Париж дипломат.

Ранее Мария Захарова назвала травлей отказ Франции выдать визу сотрудникам российского издания «Известия». В качестве причины отказа Париж заявил, что одна или несколько стран Европейского союза считают журналистов российского издания угрозой общественному порядку или внутренней безопасности. До этого французские власти отказали в аккредитации журналисту «Комсомольской правды» Александру Куделе.

Позже МИД Франции пообещал пересмотреть вопрос об аккредитации для российских журналистов.

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