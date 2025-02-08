Красный Крест отреагировал на удар ВСУ по автобусу с российскими детьми

МККК конфиденциально обсудит удар ВСУ по автобусу с российскими детьми

Ситуация с ударом, нанесенным Вооруженными силами Украины (ВСУ) по автобусу с российскими детьми в Запорожской области, будет обсуждаться со всеми сторонами в конфиденциальном порядке. Об этом в беседе с РИА Новости заявила официальный представитель Международного комитета Красного Креста (МККК) Фатима Сатор.

«Предпочтительным способом действий МККК является конфиденциальный диалог. Такой подход, основанный на конфиденциальности, позволяет нам свободно общаться с участниками — отдельными лицами, группами, сторонами — вооруженного конфликта или других ситуаций насилия, завоевывать их доверие, получать доступ к пострадавшему населению», — сказала Сатор, добавив, что МККК «избегает риска политизации гуманитарных вопросов, связанных с публичными дебатами».

Таким образом Сатор отреагировала на обращение официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой к международным организациям. Дипломат после инцидента поинтересовалась у них, включат ли они режим «стратегического молчания».

Об атаке ВСУ на автобус в Запорожской области в Васильевском муниципальном округе 4 февраля сообщал губернатор региона Евгений Балицкий. В результате удара водитель автобуса находится в тяжелом состоянии. Также пострадали пять детей, они получили осколочные ранения.