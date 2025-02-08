Российская фигуристка высказалась об инциденте с разбитым лобовым стеклом автомобиля

Нугуманова о разбитом лобовом стекле автомобиля: Мотивы мне неизвестны

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова высказалась об инциденте, в ходе которого неизвестный мужчина разбил лобовое стекло ее автомобиля. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Спортсменка отметила, что ей не известны мотивы нападавшего. «Я не могу понять, что может прийти в голову человеку, который так поступает. Меня никто не преследовал. Я езжу достаточно энергично, но соблюдая правила дорожного движения», — рассказала Нугуманова.

Фигуристка добавила, что пока не получила обратной связи от полицейских. «Но в понедельник этим займутся», — заявила Нугуманова.

О нападении спортсменка рассказала ранее 8 февраля. По ее словам, лобовое стекло разбил вышедший из такси неизвестный ей мужчина. Нугуманова написала заявление в полицию.