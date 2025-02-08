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15:55, 8 февраля 2025Спорт

Тарасова оценила идею создания однополых дуэтов в фигурном катании

Тренер Тарасова: Не понимаю, зачем создавать однополые дуэты в фигурном катании
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Татьяна Тарасова

Татьяна Тарасова. Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила идею создания однополых дуэтов в фигурном катании. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

Специалист заявила, что не понимает, зачем надо расширять программу соревнований. «Нам бы справиться с тем, что есть. С юниорами, со взрослыми, видов и категорий и так достаточно», — добавила она.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова поддержала соревнования однополых дуэтов в этом виде спорта. «Почему бы и нет, пускай развиваются», — заключила она.

В 2022 году Федерация фигурного катания Канады разрешила фигуристам одного пола образовывать спортивные пары и танцевальные дуэты на национальных турнирах. В соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев такие дуэты участия не принимают. Олимпийские чемпионки француженка Габриэла Пападакис и американка Мэдисон Хаббелл выступили как женский дуэт на шоу Art on Ice Gala в Цюрихе.

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