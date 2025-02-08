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16:19, 8 февраля 2025Силовые структуры

Осужденный за теракт в Домодедово потребовал компенсацию за плохие условия в колонии. Он жаловался на пыль и отсутствие солнца

РИА: Пожизненно осужденный за теракт в Домодедово жалуется на условия в камере
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Пожизненно осужденный Ислам Яндиев (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), отбывающий наказание по делу о теракте в московском аэропорту Домодедово в 2011 году, пытался судиться с Генеральной прокуратурой, Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) и Министерством финансов России. В частности, он жаловался на пыль и отсутствие солнечного света в колонии.

По данным агентства, Яндиев уже несколько лет подает иски в суд с требованием выплатить ему компенсацию за моральные страдания.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Террорист жаловался на плохие условия в колонии

Претензии Яндиева касаются СИЗО, где он содержался во время судебного процесса, а также этапирования и самой колонии. В одном из исков осужденный сообщил о применении наручников вне камеры — при выводе на прогулку, в баню, к врачам. Также он пожаловался на краткосрочное свидание, нехватку личного пространства в камере, отказ в соседе — переводе к нему в камеру кого-либо из арестованных, — обваливающуюся штукатурку, пыль, отсутствие солнечного света и неприятный запах во время прогулок. За это он потребовал компенсацию.

Суды рассмотрели его иски и не нашли оснований для их удовлетворения.

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В 2021 году Яндиев жаловался на «бесчеловечные условия содержания» в СИЗО, расположенном в московском районе Лефортово, где он находился под стражей с ноября 2013-го по январь 2015 года. Преступник был недоволен плохим освещением в камере и редкими прогулками. Кроме того, его не устраивал размер ячеек для личных вещей. За это Яндиев требовал выплатить ему 300 тысяч рублей.

В 2011 году в Домодедово смертник привел в действие взрывное устройство

24 января 2011 года в зоне прилетов международных авиарейсов аэропорта Домодедово смертник привел в действие взрывное устройство. В результате взрыва погибли 37 человек, еще 172 получили ранения различной степени тяжести. По данным следствия, организатором теракта был лидер террористической группировки «Имарат Кавказ» (запрещена в России) Доку Умаров (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Один из пострадавших при взрыве в аэропорту

Один из пострадавших при взрыве в аэропорту "Домодедово". Фото: Максим Шеметов / ТАСС

Рассмотрение дела по существу началось в августе 2012 года. В 2014-м Московский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы троих обвиняемых в организации теракта: Ислама и Илеза Яндиевых, а также Башира Хамхоева (все также внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

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