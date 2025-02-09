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17:07, 9 февраля 2025Спорт

Аршавин предсказал длительность международной изоляции России

Аршавин: Думаю, что Россию не допустят до международных турниров до 2028 года
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказал предположение о длительности международной изоляции отечественного спорта. Его слова приводит ТАСС.

«Я думаю, что до 2028 года никаких допусков не будет. Что касается еврокубков, то пока не закончится вся ситуация, футбол нигде не допустят», — заявил он. Аршавин добавил, что уровень футбола остался примерно таким же, как до изоляции.

Ранее директор департамента национальных ассоциаций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Зоран Лакович выразил надежду на снятие санкций с российского спорта в 2025 году. Он отметил, что понимает чувства россиян.

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА. Команды проводят только товарищеские матчи.

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