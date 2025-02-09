В США зафиксировали угрозу землетрясения и цунами

Daily Mail: США угрожает девятибалльное землетрясение и 30-метровое цунами

Исследователи Колумбийского университета сообщили, что США может столкнуться с девятибалльным землетрясением и последующим 30-ти метровым цунами на тихоокеанском побережье страны. Об этом пишет Daily Mail.

Согласно исследованию, существует четыре сегмента вдоль 970-километрового разлома между Канадой и Калифорнией. Сейсмологи предупреждают, что в этой области есть риск девятибалльного землетрясения.

Между тем, движение тектонических плит угрожает создать 30-ти метровое цунами, которое обвалится на тихоокеанское побережье страны.

Помимо этого, существует риск, что стихия также затронет побережье США от Северного Орегона до Вашингтона и Южной Британской Колумбии.

9 февраля было зафиксировано землетрясение у берегов Островов Кайман, его магнитуда достигла 7,6. Эпицентр располагался в 210 километрах к юго-западу от города Джорджтаун, где проживают 29 тысяч человек.

В январе мощные лесные пожары вспыхнули в США. Площадь возгорания превысила 163 квадратных километра. Занимавший на тот момент пост президента США Джо Байден объявил в Калифорнии режим масштабного бедствия. Общий ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе специалисты оценивают в 250-275 миллиардов долларов.