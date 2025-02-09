В Пуэрто-Рико объявили угрозу цунами после мощного землетрясения на Кайманах

В городе Пуэрто-Рико объявили угрозу цунами после землетрясения на Кайманах

Угрозу цунами объявили в Пуэрто-Рико после землетрясения магнитудой 7,6 у Островов Кайман. Об этом сообщил изданию Primera Hora мэр города Хулио Ролдан.

Ранее геологическая служба США сообщила, что в 209 километрах к юго-западу от города Джорджтаун было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,7. Позднее служба уточнила, что магнитуда землетрясения достигла 7,6.

«Мы получили предупреждение о цунами, и нашему директору муниципального управления по чрезвычайным ситуациям было поручено активировать сигнализацию», — уточнил Ролдан. По его словам, местные жители начали подниматься на высокие места, такие как торговый центр Агуадилья и парк Лас-Каскадас.

Несколькими днями ранее в Индонезии произошло мощное землетрясение. Так, магнитуда подземных толчков достигла 6,2 Данные о пострадавших и инфраструктурных разрушениях не поступали.

В конце января в американском штате Аляска произошло мощное землетрясение. Магнитуда подземных толчков достигала 5,8. В результате подземных толчков никто не пострадал, информации об инфраструктурных разрушениях также не было.