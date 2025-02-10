Российского футболиста могут посадить в тюрьму за массовую драку с фанатами в Греции. Что известно о конфликте?

Российский футболист Оздоев оказался под угрозой тюремного заключения в Греции

Российскому футболисту ПАОКа из Салоников Магомеду Оздоеву грозит тюрьма в Греции. Причина — стычка с фанатами соперника, афинского АЕКа, на парковке после поражения в первом четвертьфинале Кубка Греции.

Почему случилась драка, и насколько активным было участие Оздоева?

19 декабря 2024 года в Афинах состоялся первый четвертьфинальный матч Кубка Греции между АЕКом и ПАОКом. АЕК выиграл со счетом 1:0. Взаимоотношения фанатов этих клубов можно описать как враждебные. Эта враждебность, умноженная на греческий темперамент, всегда делает матчи команд взрывоопасными. В этот раз, когда автобус ПАОКа покидал пределы стадиона, фанаты АЕКа показывали футболки своего клуба образца 2019 года. Это была отсылка к сезону 2018 года, когда АЕК стал чемпионом Греции, а руководство и фанаты ПАОКа считали, что титул был украден у них судьями.

Главный тренер ПАОКа Резван Луческу выскочил из автобуса и вступил в перепалку с провоцирующими фанатами. Подключились несколько игроков — Томаш Кендзера, Тайсон, Деян Ловрен, ранее игравший за «Зенит», и Оздоев. Как описывают дальнейшее развитие событий некоторые греческие СМИ, началась массовая потасовка. Но из видео с места событий можно сделать вывод, что футболисты и фанаты потолкались, но разгореться драке не давали сотрудники греческой полиции.

Там не было драки, никто никого не ударил, просто потолкались. Игроки вступились за своего тренера Мустафа Оздоев отец Магомеда Оздоева

Что грозит игрокам ПАОКа, участвовавшим в драке?

Изначально стало известно, что главного тренера ПАОКа Луческу и его помощников, которые вышли из автобуса первыми, дисквалифицировали на четыре месяца и оштрафовали на 15 тысяч евро, к клубу тоже применили санкции, наложив штраф в размере 30 тысяч евро. Позднее появилась информация, что и четыре футболиста, в числе которых Оздоев, получили десятиматчевую дисквалификацию и угрозу уголовного преследования. Наиболее строгой мерой наказания по данному делу называют три месяца тюрьмы, но в греческих СМИ не считают, что ситуация примет такой оборот. Речь скорее идет лишь об увеличении чисто футбольной дисквалификации.

Примечательно, что проблемы у футболистов начались спустя несколько матчей после инцидента. До этого они успели выйти на поле в нескольких встречах, в том числе сыграть вничью в ответном поединке с АЕКом и вылететь из Кубка Греции. Руководство ПАОКа заявляет, что клуб будет обжаловать все решения по дисквалификациям и добиваться их отмены или хотя бы сокращения.

Дисциплинарный комитет, став образцом персональных нападок, пытается уничтожить ПАОК, отстраняя главного тренера от участия в матчах почти до конца сезона. Это наказание даже близко не сопоставимо с наказаниями наших соперников за избиение полицейских или демонстрацию гениталий на трибунах обращение ПАОКа в дисциплинарный комитет

По последним данным, уголовное дело все-таки возбуждено, но не против отдельных игроков, а против ПАОКа в целом. В заявлении клуба говорится о том, что к Оздоеву и остальным участвовавшим в драке футболистам не будет применено дополнительных дисциплинарных взысканий. Отметим, что в ПАОКе играет еще один россиянин Федор Чалов. Но он в потасовке участия не принимал.

Как на случившееся отреагировал сам Оздоев?

Ситуацию впервые прокомментировал сам Оздоев. «На подземной парковке при выезде со стадиона нас поджидали фанаты АЕКа. Они размахивали баннерами и показывали средние пальцы. Наш автобус остановился. Из него вышел Луческу, а за ним и вся команда. Однако никакой драки не было, никто никого не бил. История высосана из пальца», — заявил футболист. Он также добавил, что все началось с того, что после игры в раздевалку ПАОКа зашел президент АЕКа Евангелос Асланидис и начал оскорбительно высказываться в адрес тренера соперников.

Оздоев выступает в Греции с августа 2023 года. В ПАОК он перешел из турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк». Ранее полузащитник выступал за команды Российской премьер-лиги «Локомотив», «Рубин», «Терек» и «Зенит». В ПАОКе Оздоева можно назвать твердым игроком основы, в отличии от Чалова, который часто выходит только на замену. В нынешнем сезоне 32-летний Оздоев провел в составе клуба 33 матча во всех турнирах, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.