Российского футболиста могут посадить в тюрьму за массовую драку с фанатами в Греции. Что известно о конфликте?

Российскому футболисту ПАОКа из Салоников Магомеду Оздоеву грозит тюрьма в Греции. Причина — стычка с фанатами соперника, афинского АЕКа, на парковке после поражения в первом четвертьфинале Кубка Греции.
Почему случилась драка, и насколько активным было участие Оздоева?
19 декабря 2024 года в Афинах состоялся первый четвертьфинальный матч Кубка Греции между АЕКом и ПАОКом. АЕК выиграл со счетом 1:0. Взаимоотношения фанатов этих клубов можно описать как враждебные. Эта враждебность, умноженная на греческий темперамент, всегда делает матчи команд взрывоопасными. В этот раз, когда автобус ПАОКа покидал пределы стадиона, фанаты АЕКа показывали футболки своего клуба образца 2019 года. Это была отсылка к сезону 2018 года, когда АЕК стал чемпионом Греции, а руководство и фанаты ПАОКа считали, что титул был украден у них судьями.
Главный тренер ПАОКа Резван Луческу выскочил из автобуса и вступил в перепалку с провоцирующими фанатами. Подключились несколько игроков — Томаш Кендзера, Тайсон, Деян Ловрен, ранее игравший за «Зенит», и Оздоев. Как описывают дальнейшее развитие событий некоторые греческие СМИ, началась массовая потасовка. Но из видео с места событий можно сделать вывод, что футболисты и фанаты потолкались, но разгореться драке не давали сотрудники греческой полиции.
Там не было драки, никто никого не ударил, просто потолкались. Игроки вступились за своего тренера
Что грозит игрокам ПАОКа, участвовавшим в драке?
Изначально стало известно, что главного тренера ПАОКа Луческу и его помощников, которые вышли из автобуса первыми, дисквалифицировали на четыре месяца и оштрафовали на 15 тысяч евро, к клубу тоже применили санкции, наложив штраф в размере 30 тысяч евро. Позднее появилась информация, что и четыре футболиста, в числе которых Оздоев, получили десятиматчевую дисквалификацию и угрозу уголовного преследования. Наиболее строгой мерой наказания по данному делу называют три месяца тюрьмы, но в греческих СМИ не считают, что ситуация примет такой оборот. Речь скорее идет лишь об увеличении чисто футбольной дисквалификации.
Примечательно, что проблемы у футболистов начались спустя несколько матчей после инцидента. До этого они успели выйти на поле в нескольких встречах, в том числе сыграть вничью в ответном поединке с АЕКом и вылететь из Кубка Греции. Руководство ПАОКа заявляет, что клуб будет обжаловать все решения по дисквалификациям и добиваться их отмены или хотя бы сокращения.
Дисциплинарный комитет, став образцом персональных нападок, пытается уничтожить ПАОК, отстраняя главного тренера от участия в матчах почти до конца сезона. Это наказание даже близко не сопоставимо с наказаниями наших соперников за избиение полицейских или демонстрацию гениталий на трибунах
По последним данным, уголовное дело все-таки возбуждено, но не против отдельных игроков, а против ПАОКа в целом. В заявлении клуба говорится о том, что к Оздоеву и остальным участвовавшим в драке футболистам не будет применено дополнительных дисциплинарных взысканий. Отметим, что в ПАОКе играет еще один россиянин Федор Чалов. Но он в потасовке участия не принимал.
Как на случившееся отреагировал сам Оздоев?
Ситуацию впервые прокомментировал сам Оздоев. «На подземной парковке при выезде со стадиона нас поджидали фанаты АЕКа. Они размахивали баннерами и показывали средние пальцы. Наш автобус остановился. Из него вышел Луческу, а за ним и вся команда. Однако никакой драки не было, никто никого не бил. История высосана из пальца», — заявил футболист. Он также добавил, что все началось с того, что после игры в раздевалку ПАОКа зашел президент АЕКа Евангелос Асланидис и начал оскорбительно высказываться в адрес тренера соперников.
Оздоев выступает в Греции с августа 2023 года. В ПАОК он перешел из турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк». Ранее полузащитник выступал за команды Российской премьер-лиги «Локомотив», «Рубин», «Терек» и «Зенит». В ПАОКе Оздоева можно назвать твердым игроком основы, в отличии от Чалова, который часто выходит только на замену. В нынешнем сезоне 32-летний Оздоев провел в составе клуба 33 матча во всех турнирах, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.