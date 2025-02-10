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12:52, 10 февраля 2025Спорт

Появилось видео потасовки в Греции с участием российского футболиста

Появилось видео потасовки в Греции с участием Магомеда Оздоева
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

В сети появилось видео потасовки футболистов греческого ПАОКа, включая россиянина Магомеда Оздоева, с фанатами АЕКа. Ролик опубликовал «Чемпионат».

Инцидент произошел в подтрибунном помещении около автобуса. В драке участвовало несколько десятков человек, потасовку остановили полицейские.

Ранее стало известно, что против Оздоева и еще четверых футболистов ПАОКа в Греции возбудили уголовное дело, игрокам грозит лишение свободы на срок до трех месяцев и денежный штраф. Позже греческий журналист Костас Петротос заявил, что футболистам ничего не грозит.

Оздоев перешел в ПАОК 7 августа 2023 года. В текущем сезоне 32-летний футболист провел в составе клуба 33 матча во всех турнирах, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.

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