Шестерых российских волейболистов заподозрили в игре на ставках

Шестерых волейболистов заподозрили в игре на ставках, ВФВ ведет расследование

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) инициирует расследование в отношении шестерых игроков. Об этом сообщается на сайте организации.

Волейболисты Кирилл Власов, Василий Молотков (оба — «Локомотив», Новосибирск), Александр Горяный («Динамо», Челябинск), Дмитрий Казаков («ИжГТУ‑Динамо»), Кирилл Семаков («Зенит‑УОР») и Даниил Заволжский («Динамо‑Урал») подозреваются в игре на тотализаторе, что может свидетельствовать о противоправном влиянии на результат матчей.

Игроки вызваны на заседание соответствующей комиссии ВФВ. Результаты расследования должны быть опубликованы не позже 15 мая.

В сентябре 2024-го в Китае пожизненно дисквалифицировали 38 футболистов за ставки и участие в договорных матчах. Расследование продолжалось два года.