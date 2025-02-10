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16:07, 10 февраля 2025Спорт

Шестерых российских волейболистов заподозрили в игре на ставках

Шестерых волейболистов заподозрили в игре на ставках, ВФВ ведет расследование
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ververidis Vasilis / Shutterstock / Fotodom

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) инициирует расследование в отношении шестерых игроков. Об этом сообщается на сайте организации.

Волейболисты Кирилл Власов, Василий Молотков (оба — «Локомотив», Новосибирск), Александр Горяный («Динамо», Челябинск), Дмитрий Казаков («ИжГТУ‑Динамо»), Кирилл Семаков («Зенит‑УОР») и Даниил Заволжский («Динамо‑Урал») подозреваются в игре на тотализаторе, что может свидетельствовать о противоправном влиянии на результат матчей.

Игроки вызваны на заседание соответствующей комиссии ВФВ. Результаты расследования должны быть опубликованы не позже 15 мая.

В сентябре 2024-го в Китае пожизненно дисквалифицировали 38 футболистов за ставки и участие в договорных матчах. Расследование продолжалось два года.

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