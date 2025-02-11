Боец СВО километры пронес на себе подорвавшегося на мине российского министра

Раненный на СВО Шамаев заявил, что боец ВС РФ 4 километра пронес его на себе

Министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Петра Шамаева, подорвавшегося на мине в зоне специальной военной операции (СВО), четыре километра пронес на себе военнослужащий с позывным Момон. Об этом политик рассказал в Telegram.

По его словам, в ходе эвакуации предстояло пройти через бурьян, завалы и лесополосу. «Три дня пути до Белгорода. По дороге оперировали в госпиталях. Через сутки — Москва. Ранение получил утром 1 февраля, в Москву прибыл глубокой ночью 5 февраля», — написал Шамаев.

В столице врачам пришлось ампутировать министру часть ноги. По словам политика, сейчас он уже может сидеть и передвигаться на коляске.

О тяжелом ранении якутского министра по делам молодежи в зоне СВО 3 февраля сообщил председатель регионального правительства Кирилл Бычков. Сам Шамаев рассказал, что подорвался на мине во время разведки, которую пришлось проводить в тумане.

Ранее в Курской области подорвался вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов, поехавший в регион добровольцем сразу после начала вторжения Вооруженных сил Украины. Как стало известно, его автомобиль наехал на мину. Спасти чиновника не удалось.