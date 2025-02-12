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00:30, 12 февраля 2025Спорт

Бетериев объяснил американцу превосходство российских боксеров

Бетериев о превосходстве российских боксеров: У нас долгая карьера по любителям
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Артур Бетериев в интервью YouTube-каналу The Ring объяснил американскому журналисту превосходство российских боксеров.

«Если говорить про меня — потому что у меня была долгая карьера по любителям. И даже когда ты участвуешь в турнирах в России, это очень трудно. На любом уровне», — заявил спортсмен. Он добавил, что участвовал в Олимпийских играх и чемпионатах мира.

Ранее Бетербиев высказался о предстоящем реванше с соотечественником Дмитрием Биволом. Он заявил, что каждый раунд может стать сюрпризом.

12 октября 2024 года Бетербиев в первом поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе победил Бивола. Бой также прошел в Эр-Рияде, победитель определился судейским решением.

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