Бетериев объяснил американцу превосходство российских боксеров

Бетериев о превосходстве российских боксеров: У нас долгая карьера по любителям

Артур Бетериев в интервью YouTube-каналу The Ring объяснил американскому журналисту превосходство российских боксеров.

«Если говорить про меня — потому что у меня была долгая карьера по любителям. И даже когда ты участвуешь в турнирах в России, это очень трудно. На любом уровне», — заявил спортсмен. Он добавил, что участвовал в Олимпийских играх и чемпионатах мира.

Ранее Бетербиев высказался о предстоящем реванше с соотечественником Дмитрием Биволом. Он заявил, что каждый раунд может стать сюрпризом.

12 октября 2024 года Бетербиев в первом поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе победил Бивола. Бой также прошел в Эр-Рияде, победитель определился судейским решением.