Сийярто: Украине было бы полезно отменить декрет о запрете переговоров с Россией

Украине было бы полезно отменить декрет Владимира Зеленского о запрете переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, пишет РИА Новости.

«Я думаю, что было бы определенно полезно, если бы на Украине был отменен закон, который запрещает украинским лидерам вести переговоры с президентом Путиным. Если бы этот закон был отменен, это бы очень помогло», — отметил он.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя рассказал, в каком случае может быть заключено мирное соглашение Москвы и Киева. По его словам, заключение соглашение возможно только с легитимной властью Киева.

При этом Владимир Зеленский обвинил Россию в нежелании готовиться к мирным переговорам. Он также пожаловался, что Россия развивает военное производство и намерена расширять сотрудничество с КНДР.