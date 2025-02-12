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14:48, 12 февраля 2025Спорт

Винер высказалась о преемнике на посту главного тренера сборной России

Винер: Имя моего преемника на посту тренера сборной России скоро опубликуют
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Ирина Винер высказалась о своем преемнике на посту главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Ее слова приводит Odds.ru.

«Кто будет моим преемником, скоро обязательно опубликуют», — сказала Винер. Других подробностей она не сообщила.

Ранее на уход Винер отреагировал министр спорта России и президент Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев. Он призвал с уважением относиться к решению специалиста.

Винер объявила об уходе из сборной России ранее 12 февраля. Она добавила, что будет передавать накопленный опыт тренерам, занимающимся подготовкой будущих поколений звезд.

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