Винер высказалась о преемнике на посту главного тренера сборной России

Винер: Имя моего преемника на посту тренера сборной России скоро опубликуют

Ирина Винер высказалась о своем преемнике на посту главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Ее слова приводит Odds.ru.

«Кто будет моим преемником, скоро обязательно опубликуют», — сказала Винер. Других подробностей она не сообщила.

Ранее на уход Винер отреагировал министр спорта России и президент Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев. Он призвал с уважением относиться к решению специалиста.

Винер объявила об уходе из сборной России ранее 12 февраля. Она добавила, что будет передавать накопленный опыт тренерам, занимающимся подготовкой будущих поколений звезд.