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10:35, 13 февраля 2025Спорт

Губерниев оценил реакцию Вяльбе на его назначение советником министра спорта

Губерниев: Вяльбе не придется оценивать назначение советником министра спорта
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Дмитрий Губерниев

Дмитрий Губерниев. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале оценил реакцию президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе на его назначение советником министра спорта России.

Журналист посмеялся над тем, что Вяльбе отказалась комментировать произошедшее. «Боюсь, тут скоро вообще комментировать ничего не придется… Ибо не спросит никто», — написал Губерниев.

11 февраля было объявлено, что министр спорта России Михаил Дегтярев вручил Губерниеву удостоверение советника на общественных началах. Журналист отметил, что будет помогать министру развивать спорт в стране.

Губерниев — российский телеведущий, журналист и спортивный комментатор. Он четырежды становился лауреатом премии «ТЭФИ» (в 2007-м и 2015-м, а также дважды в 2019-м). В 2023 году Губерниев получил звание «Заслуженный журналист Российской Федерации».

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