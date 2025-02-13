Губерниев оценил реакцию Вяльбе на его назначение советником министра спорта

Губерниев: Вяльбе не придется оценивать назначение советником министра спорта

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале оценил реакцию президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе на его назначение советником министра спорта России.

Журналист посмеялся над тем, что Вяльбе отказалась комментировать произошедшее. «Боюсь, тут скоро вообще комментировать ничего не придется… Ибо не спросит никто», — написал Губерниев.

11 февраля было объявлено, что министр спорта России Михаил Дегтярев вручил Губерниеву удостоверение советника на общественных началах. Журналист отметил, что будет помогать министру развивать спорт в стране.

Губерниев — российский телеведущий, журналист и спортивный комментатор. Он четырежды становился лауреатом премии «ТЭФИ» (в 2007-м и 2015-м, а также дважды в 2019-м). В 2023 году Губерниев получил звание «Заслуженный журналист Российской Федерации».