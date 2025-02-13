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14:09, 13 февраля 2025Спорт

Тренер сборной России ответил призвавшей к бойкоту гонки в Италии с Большуновым украинке

Тренер Бородавко: Меня не интересует призыв Саладухи к бойкоту Большунова
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Юрий Бородавко

Юрий Бородавко. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко ответил чемпионке мира в тройном прыжке, украинской легкоатлетке Ольге Саладухе, призвавшей бойкотировать гонку Sudtirol Moonlight в Италии с участием российского лыжника Александра Большунова. Его слова приводит Sport24.

«То, что говорят украинские лыжники или вообще не лыжники, разные федерации, меня это абсолютно не интересует», — заявил Бородавко. Он подчеркнул, что лучше не реагировать на критику.

Ранее Саладуха назвала участие Большунова в гонке провокацией и попыткой прощупать почву на предмет ослабления антироссийских санкций. Она призвала спортсменов бойкотировать турнир, если в нем будет участвовать россиянин.

Об участии трехкратного олимпийского чемпиона Большунова в гонке Sudtirol Moonlight Classic стало известно 10 февраля. Россиянин, который проводит в Италии тренировочный сбор, выступит на дистанции 30 километров вместе с лыжниками из Италии, Германии, Австрии, Швеции и Чехии.

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