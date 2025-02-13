Влияние ослабления доллара на стоимость машин в России оценили

ТАСС: Весомых предпосылок для снижения цен на новые машины в России сейчас нет

Наблюдающееся в четверг, 13 февраля, заметное ослабление курса доллара к рублю не окажет существенного влияния на стоимость новых машин в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрошенных лидеров.

Глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин заявил, что колебания курсов валют могут отразиться на стоимости новых машин в РФ только в среднесрочной перспективе. Нынешнее же ослабление доллара с большой долей вероятности окажется краткосрочным и не станет весомой предпосылкой для снижения цен на авто. «На сегодняшний день изменения курса рубля не предполагают снижение цен на авто», — резюмировал он.

Схожее мнение высказал и замглавы по продажам новых автомобилей «Авилон» Ренат Тюктеев. Он отметил, что динамика цен на машины имеет большую инерцию. Для снижения стоимости машин в России необходимо, чтобы рубль укреплялся к иностранным валютам в течение 1-1,5 месяца. В этом случае, подчеркнул эксперт, можно ожидать изменения ценовой политики поставщиков и автопроизводителей в перспективе следующих 1,5-2 месяцев.

В свою очередь, директор по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «Автоспеццентр» Анна Уткина заявила, что колебания курсов валют сейчас не играют ключевую роль в ценообразовании. Гораздо более важными факторами являются жесткая денежно-кредитная политика Центробанка, регулярное повышение утильсбора, снижение потребительского спроса и затоваренность складов. На этом фоне говорить о грядущем снижении цен на новые автомобили в России сейчас не приходится, заключила она.

Ранее глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков спрогнозировал заметное подорожание новых машин в РФ. Согласно его ожиданиям, цены на автомобили ко второй половине 2025 года увеличатся как минимум на 10 процентов. На этом фоне он рекомендовал россиянам не откладывать покупку машины в долгий ящик и приобрести авто до конца весны.