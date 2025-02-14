«Нужно поговорить с Путиным, чтобы спасти Украину». В США раскрыли детали беседы Трампа с Зеленским

Axios: Зеленский заявил Трампу о намерении заключить сделку для спасения Украины

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским рассказал ему о своей беседе с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, российский лидер изъявил желание заключить сделку для урегулирования конфликта на Украине. Зеленский, в свою очередь, также сообщил, что настроен на заключение сделки.

Зеленский ответил, что он по-прежнему хочет заключить сделку, но считает, что Путин просто говорит Трампу то, что тот хочет услышать Axios

Зеленский высказал опасения по поводу заключения сделки

Вместе с тем президент Украины выразил неуверенность в том, что российский лидер на самом деле желает заключить сделку. «Путин сказал вам, что хочет заключить сделку только потому, что боится вас, потому что вы сильны», — сказал он Трампу во время телефонного разговора. Американский лидер в свою очередь отметил серьезную настроенность Путина.

Президент США пояснил Зеленскому, что понимает его опасения по поводу разговора с Путиным, которому Трамп позвонил раньше, чем украинскому лидеру. По его словам, разговор с российским лидером был неизбежен для того, чтобы его дипломатические усилия увенчались успехом.

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Один из собеседников Axios добавил, что Трамп завершил беседу с Зеленским, предоставив ему свой личный номер телефона.

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Трамп заявил о значительном продвижении к мирному урегулированию

После беседы с российским и украинским коллегами президент США заявил, что стороны значительно продвинулись к разрешению кризиса. «Думаю, мы прошли длинный путь к завершению этой ужасной войны», — указал он.

По его словам, представители США, России и Украины проведут встречу уже на следующей неделе. Она состоится в Саудовской Аравии. Трамп считает, что предстоящие контакты стран покажут, насколько мирное урегулирование украинского конфликта достижимо.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, подтвердил, что Путин и Трамп в ходе телефонного разговора согласились, что урегулирование конфликта на Украине должно происходить путем переговоров. По его словам, это уже привело в движение «машину помощников и ведомств», которые будут поэтапно вступать в диалог для подготовки контактов сторон на рабочем и высшем уровнях.

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

В Европе Трампа назвали неуклюжим переговорщиком

Неназванный европейский дипломат, в свою очередь, выразил опасения после разговора Путина и Трампа. Он назвал американского лидера неуклюжим переговорщиком. По его словам, политик может уступить Москве «безумные вещи» и испортить процесс достижения мирного урегулирования.

«Есть большие опасения, что Трамп — неуклюжий переговорщик, он будет уступать России безумные вещи. Общее впечатление таково, что американцы портят процесс», — завил он.

В частности, на Западе обеспокоены новой позицией США, особенно решениями Трампа исключить членство Украины в НАТО, запретить американским военным участвовать в поддержании мира и отвергнуть цель Киева вернуться к границам 1991 года.