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11:34, 14 февраля 2025Забота о себе

Прыщи назвали признаком нарушений в работе печени и кишечника

Терапевт Баранова назвала прыщи на лбу признаком проблем с печенью
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: LStockStudi / Shutterstock / Fotodom

Терапевт Ирина Баранова рассказала, что прыщи могут быть признаком нарушений в работе печени, кишечника, гормональной системы. Способы распознать проблемы со здоровьем по лицу врач назвала в своем Telegram-канале.

Баранова объяснила, что распознать проблемы со здоровьем можно по локализации высыпаний. Так, по ее словам, если прыщи локализованы на лбу, они могут сигнализировать о проблемах с кишечником и печенью, а также об обезвоживании организма. При появлении прыщей на переносице и между бровями следует проверить печень и желчный пузырь, посоветовала врач.

«Если прыщи на носу, это может говорить о проблемах с кровообращением и высоким давлением, недостатке жирных кислот омега-3, дефиците витамина B. Если же высыпания на щеках, то о заболеваниях легких (особенно у курильщиков) и проблемах с микрофлорой кишечника», — объяснила Баранова.

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Проблемы с гормональным фоном можно распознать по высыпаниям на подбородке и нижней челюсти, считает Баранова. Также прыщи могут появиться по линии роста волос. В этом случае, отметила терапевт, они могут указывать на повышенный уровень кортизола, гормональный дисбаланс или использование неподходящей косметики.

Ранее медицинский блогер dr.mehss (настоящее имя — Мехраве Саид Сайях) рассказала, что появление прыщей может быть признаком редкого вида рака. По ее словам, высыпания на коже возникают при опухоли гипофиза.

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