Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Салават Юлаев
3:0
Завершен
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Северсталь
1:5
Завершен
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Аугсбург
0:0
1-й тайм
live
РБ Лейпциг
Германия — Бундеслига|22-й тур
Болонья
Сегодня
22:45 (Мск)
Торино
Италия — Серия А|25-й тур
Брест
Сегодня
22:45 (Мск)
Осер
Франция — Лига 1|22-й тур
Брайтон энд Хоув Альбион
Сегодня
23:00 (Мск)
Челси
Англия — Премьер-лига|25-й тур
Жирона
Сегодня
23:00 (Мск)
Хетафе
Испания — Примера|24-й тур
22:16, 14 февраля 2025Спорт

Стала известна дата прощания с погибшими в авиакатастрофе в США российскими тренерами

Прощание с погибшими тренерами Шишковой и Наумовым пройдет 15 февраля в США
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Прощание с погибшими в авиакатастрофе российскими тренерами Евгенией Шишковой и Вадимом Наумовым состоится 15 февраля в Бостоне (США). Дата прощания стала известна РИА Новости от неназванного источника.

В доме траурных церемоний также простятся с учениками тренеров — 16-летним Спенсером Лейном и 13-летней Джинной Хан и их матерями. Похороны пройдут после 17 февраля.

В ночь на 30 января пассажирский самолет American Airlines столкнулся с военным вертолетом при заходе на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. После столкновения транспортные средства рухнули в реку Потомак.

Помимо чемпионов мира 1994 года в парном катании Шишковой и Наумовой в самолете находились бронзовый призер чемпионата СССР Инна Волянская и экс-фигурист Александр Кирсанов. Также на борту были 11 действующих фигуристов и члены их семей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Вэнс назвал Зеленскому главную цель США на Украине

      Стала известна дата прощания с погибшими в авиакатастрофе в США российскими тренерами

      Мерц предложил Вэнсу договориться о прекращении огня на Украине до переговоров с Россией

      Трампа заподозрили в желании разобщить Китай и Россию

      Зеленский прокомментировал встречу с вице-президентом США

      Освобожденный американец Фогель забрал на память роман Льва Толстого

      Стало известно о реакции участников Мюнхенской конференции на выступление Вэнса

      В Симферополе произошел крупный пожар на Центральном рынке

      Россияне вновь обогнали других иностранцев по покупке жилья в одной стране

      Зеленский ответил на предложение США передать им половину минеральных ресурсов Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше