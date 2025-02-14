Стала известна дата прощания с погибшими в авиакатастрофе в США российскими тренерами

Прощание с погибшими тренерами Шишковой и Наумовым пройдет 15 февраля в США

Прощание с погибшими в авиакатастрофе российскими тренерами Евгенией Шишковой и Вадимом Наумовым состоится 15 февраля в Бостоне (США). Дата прощания стала известна РИА Новости от неназванного источника.

В доме траурных церемоний также простятся с учениками тренеров — 16-летним Спенсером Лейном и 13-летней Джинной Хан и их матерями. Похороны пройдут после 17 февраля.

В ночь на 30 января пассажирский самолет American Airlines столкнулся с военным вертолетом при заходе на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. После столкновения транспортные средства рухнули в реку Потомак.

Помимо чемпионов мира 1994 года в парном катании Шишковой и Наумовой в самолете находились бронзовый призер чемпионата СССР Инна Волянская и экс-фигурист Александр Кирсанов. Также на борту были 11 действующих фигуристов и члены их семей.

