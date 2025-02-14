В Белгороде диаспора захотела поговорить с родственниками погибших в ДТП фельдшеров

В Белгороде диаспора захотела поговорить с родственниками погибших в ДТП медиков

С родственниками женщин-фельдшеров, погибших в результате резонансного дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием машины скорой помощи и BMW X7 в Белгороде, захотели поговорить представители диаспоры соотечественников вероятного виновника аварии Рамазана Гаджимурадова. Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщает «Газета.Ru».

«До похорон была информация, что с нами хочет связаться кавказская община. Они хотели принести извинения, на что я им ответил через посредника, что сейчас сосредоточен на похоронах супруги. И после этого никаких контактов не было. Понимаете, и в данный момент у меня нет желания о чем-то с кем-то разговаривать», — рассказал муж погибшей Ольги Любимовой Дмитрий.

Он добавил, что своей первоначальной и единственной задачей в сложившихся обстоятельствах он назвал достижение справедливости. Кроме того, по его словам, собственно родственники предполагаемого виновника смертельной аварии пока не приносили извинения за случившееся и не предлагали помощь.

Сестра Рамазана Гаджимурадова заявила журналистам о готовности помочь родственникам погибших. «Все оплатим, но сейчас, я уверена, что родственники настроены очень агрессивно», — сказала она.

В то же время муж погибшей Марины Паровышник Александр подтвердил, что родственники Гаджимурадова не выходили на связь с близкими погибших медиков. «Какая агрессия? У нас свои заботы. Они только кому-то интервью дали, опубликовали, что они готовы все это… Но почему-то они говорят, что мы сами агрессивно настроены», — констатировал он.

О смертельном ДТП в Белгороде стало известно в пятницу, 7 февраля. На опубликованных в сети кадрах видно, как BMW X7 мчится с большой скоростью, игнорируя красный сигнал светофора, и на перекрестке врезается в машину экстренной службы. Как сообщалось, водитель премиального немецкого кроссовера, предположительно, был пьян. При этом, его сестра, которая не присутствовала на месте аварии, заявила, что ее брат не был пьяным, потому что «он мусульманин, и употреблять алкоголь ему запрещено религией».