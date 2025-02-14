Захарова: Киев пытается перенять тактику израильских спецслужб

Киев пытается перенять тактику израильских спецслужб и нарастить террористическую деятельность против российских военных. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Киев пытается перенять тактику спецслужб Израиля и нарастить террористическую деятельность против российских военнослужащих», — подчеркнула она.

Дипломат напомнила о массовом взрыве пейджеров, принадлежавших членам шиитской милиции ливанской группировки «Хезболла», в сентябре 2024 года в южном пригороде Бейрута в Ливане. Тогда в результате инцидента ранения получили несколько сотен человек. Как стало известно впоследствии, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично распорядился провести операцию.

Захарова добавила, что бойцы Российской армии в последнее время стали сообщать о случаях умышленного минирования Вооруженными силами Украины (ВСУ) предметов мебели в жилых домах в Донбассе. По ее словам, взрывные устройства снабжаются динамиками, которые воспроизводят просьбы о помощи, после чего закладываются в шкафы и тумбочки. Когда человек пытается открыть их, происходит взрыв.

.

«Есть немало случаев, как подобная тактика применялась террористами прежде. Сейчас она просто поставлена вэсэушниками на поток. Нелюди, одним словом», — сказала официальный представитель МИД России.

Она также заявила, что российская сторона воспринимает в том же ключе сообщения о поставке заминированных FPV-очков Skyzone модели Cobra бойцам армии России. По словам Захаровой, есть основания полагать, что данную диверсию организовали украинские спецслужбы, использовавшие волонтеров «в темную».