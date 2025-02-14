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15:29, 14 февраля 2025Бывший СССР

В МИД высказались о конкретных переговорах по Украине

Захарова: Говорить о конкретном переговорном процессе по Украине очень рано
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Обсуждать конкретные переговоры по Украине в настоящее время рано. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Говорить о каком-то конкретном переговорном процессе очень рано», — отметила дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Киев будет участвовать в переговорах по урегулированию украинского конфликта. Однако, по его словам, у Москвы и Вашингтона также будет параллельный двусторонний канал взаимодействия.

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