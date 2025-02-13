На Украине предрекли беспрецедентно сложные переговоры с Россией

Сак: Переговоры России и Украины будут беспрецедентно сложными

Переговоры России и Украины будут беспрецедентно сложными. Об этом заявил советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак телеканалу CNBC.

По его словам, ряд вопросов, которые предстоит рассмотреть в ходе урегулирования конфликта, «будет трудно, если не невозможно» решить. Сак также подчеркнул, что Киеву «придется действовать разумно» на переговорах с Москвой.

12 февраля президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. В его рамках главы государств в том числе обсудили урегулирование конфликта на Украине.

Американский лидер также поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Украинский политик подтвердил, что они пообщались о возможности достичь мира.