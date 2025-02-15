Кафельников оценил трехмесячную дисквалификацию первой ракетки мира

Кафельников о Синнере: Если ты невиновен, почему принимаешь дисквалификацию

Олимпийский чемпион и победитель двух турниров Большого шлема Евгений Кафельников на странице в соцсети X оценил дисквалификацию итальянского теннисиста Янника Синнера за нарушение антидопинговых правил.

«Я просто не понимаю!!! Если ты на 100 процентов уверен в своей невиновности (как он был уверен раньше со своими адвокатами), почему ты принимаешь трехмесячную дисквалификацию? Для меня это бессмысленно», — заявил Кафельников. Он назвал Всемирное антидопинговое агентство (WADA) самой грязной организацией, с которой можно заключить любую сделку.

15 февраля WADA сообщило, что заключило соглашение об урегулировании дела Синнера. Спортсмен получил отстранение с 9 февраля по 4 мая 2025 года, а WADA официально отозвало апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

Синнер провалил два допинг-теста в марте 2024-го, но изначально избежал дисквалификации. Итальянец объяснил, что метаболит клостебола в низких концентрациях попал в его организм из-за обработки раны спреем.