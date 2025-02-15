Определился город проведения товарищеского матча сборных России и Белоруссии

Товарищеский матч между сборными Белоруссии и России по футболу пройдет в Минске

Стал известен город проведения товарищеского матча сборных России и Белоруссии по футболу в 2025 году. Об этом сообщил первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич, слова которого приводит РИА Новости.

Василевич заявил, что игра пройдет в Минске, а стадион определится позднее. «Новый стадион еще не введен в эксплуатацию. На сегодняшний день есть только стадион "Динамо", на который мы можем рассчитывать. По месту проведения матча будем ориентироваться, исходя из сроков открытия нового стадиона», — сказал он.

Матч состоится 10 июня. Время начала встречи будет объявлено позднее.

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команды проводят только товарищеские матчи.