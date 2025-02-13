Названы соперники сборной России по ближайшим товарищеским матчам

Сборная России по футболу сыграет с Замбией, Нигерией и Белоруссией

Российский футбольный союз (РФС) на своем сайте назвал соперников сборной страны по ближайшим товарищеским матчам.

В марте подопечные Валерия Карпина встретятся с Замбией. Игра пройдет в Москве, точные дата, время и место будут объявлены позднее. 6 июня россияне дома встретятся с Нигерией, а 10 июня на выезде сыграют с Белоруссией. Места проведения и время начала матчей также объявят позднее.

Сборная Замбии находится на 87-м месте в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), Нигерия занимает 44-ю строчку, а Белоруссия находится на 98-й позиции. Сборная России занимает 34-е место.

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА. Команды проводят только товарищеские матчи.