Российский теннисист-чемпион назвал бардаком действия WADA по делу первой ракетки мира

Теннисист Чесноков назвал бардаком действия WADA по делу Янника Синнера

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, победитель семи турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Андрей Чесноков отреагировал на дисквалификацию итальянского теннисиста Янника Синнера Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Его слова приводит ТАСС.

Бывший спортсмен назвал бардаком действия WADA по делу первой ракетки мира. «Он молодой, пропустит совсем немного. История неприятная, но ничего не мешает играть дальше», — заявил он.

15 февраля WADA сообщило, что заключило соглашение об урегулировании дела Синнера. Спортсмен получил отстранение с 9 февраля по 4 мая 2025 года, а WADA официально отозвало апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

Синнер провалил два допинг-теста в марте 2024-го, но изначально избежал дисквалификации. Итальянец объяснил, что метаболит клостебола в низких концентрациях попал в его организм из-за обработки раны спреем.

