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23:22, 15 февраля 2025Спорт

Сафонов вышел в составе ПСЖ в чемпионате Франции

Вратарь Сафонов вышел в составе ПСЖ в матче чемпионата Франции против «Тулузы»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Reuters

Вратарь парижского ПСЖ и сборной России по футболу Матвей Сафонов вышел в стартовом составе 22-го тура чемпионата Франции против «Тулузы». Состав доступен на сайте команды.

Последний раз отечественный футболист играл за ПСЖ в чемпионате Франции 18 декабря 2024 года. Тогда он вышел на замену травмированному Джанлуиджи Доннарумме в матче 16-го тура с «Монако» (4:2).

Первым трофеем Сафонова в составе ПСЖ стал Суперкубок Франции. В игре за титул парижане обыграли «Монако», россиянин весь матч провел в запасе.

25-летний Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара» в июне 2024 года за 20 миллионов евро. Контракт рассчитан до лета 2029 года.

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